В Кузбасс ненадолго придет потепление

По прогнозам специалистов областного Гидрометеоцентре в ближайшие несколько дней в Кузбассе сильные морозы отступят и погода будет более-менее комфортной.

Так в ночь с 10 на 11 декабря будет ещё довольно прохладно, от -27 до -32 и местами от -17 до -22 градусов Цельсия. Днём будет -16… -21, местами -8… -13 градусов.

Самые теплы дни будут с 2 по 14 декабря - днём от -7 до -15, выпадет снег и усилится ветер.

А с 15 декабря в регионе снова начнётся похолодание. Уже ночью ожидается до -25 градусов.