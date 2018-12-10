В Кузбасс ненадолго придет потепление

По прогнозам специалистов областного Гидрометеоцентре в ближайшие несколько дней в Кузбассе сильные морозы отступят и погода будет более-менее комфортной.
Так в ночь с 10 на 11 декабря будет ещё довольно прохладно, от -27 до -32 и местами от -17 до -22 градусов Цельсия. Днём будет -16… -21, местами -8… -13 градусов.
Самые теплы дни будут с 2 по 14 декабря - днём от -7 до -15, выпадет снег и усилится ветер.
А с 15 декабря в регионе снова начнётся похолодание. Уже ночью ожидается до -25 градусов.
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