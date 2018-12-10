В Ленинске-Кузнецком мужчина горел в машине (видео)

Инцидент произошел 10 декабря. В Ленинске-Кузнецком горел ВАЗ-2109, при этом во время пожара внутри машины находился мужчина.

Как рассказали в ГУ МЧС России по Кемеровской области, у машины сильно обгорели салон и моторный отсек, однако пострадавших нет. По словам свидетелей, водителя из горящего салона вытащили прохожие.

«Водитель был, вроде бы, в состоянии опьянения. Прохожие увидели, что горит автомобиль и за рулём сидит водитель. Его быстро достали оттуда», – цитируют местные СМИ очевидцев пожара.

Предварительно эксперты выяснили, что причиной пожара стала неисправность систем, механизмов и узлов авто.

Видео: vk.com / "Подслушано Ленинск-Кузнецкий".