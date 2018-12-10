Проезд в Кузбассе подорожает с 20 декабря

Сегодня, 10 декабря, прошло заседание правления Региональной энергетической комиссии Кемеровской области. По итогам его итогам решено повысить стоимость проезда в Кемерове и Новокузнецке на 20%.

Так, в городском транспорте билет в автобусах, трамваях и троллейбусах будет стоить 20 рублей, а в маршрутных такси – 22 рубля. В других городах и районах цена вырастет с 15 до 20 рублей. Для школьников и учащихся профессиональных образовательных организаций очной формы обучения при оплате транспортной картой стоимость проезда составит 11 рублей. Пенсионеры ощутят изменения больше всех – для них поездка подорожает с 4 до 10 рублей.

Новые тарифы начнут действовать с 20 декабря.