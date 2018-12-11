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К Агафье Лыковой вылетит губернатор Кузбасса

11 декабря 2018 в 10:06

Красноярский кинодокументалист Андрей Гришаков рассказал, что Агафья Лыкова позвонила ему по спутниковому телефону и сказала, что у неё «кончается всё, кончаются продукты». После этого связь внезапно оборвалась.

Узнав об этом, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев принял решение лично посетить отшельницу.

Как сообщили в областной администрации, визит главы региона к Агафье Лыковой состоится во вторник, 11 декабря.

Напомним, семью Агафьи Лыковой геологи нашли в 1978 году в Западных Саянах. Староверы жили в изоляции с 1937 года. С 1988 года отшельница живет в тайге одна. Ранее помощь ей регулярно оказывал бывший губернатор Кузбасса Аман Тулеев.


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