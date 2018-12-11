Кузбассовца забили до смерти за разговоры о религии прямо на свадьбе

Инцидент произошел в июне этого года во время празднования свадьбы в Прокопьевске. По версии следствия, гости отмечали бракосочение друзей в кафе. В разгар празднования, один из гостей завел разговор о религии.

35-летний мужчина стал приставать с неуместной беседой к гостям, и в ответ на это один из присутствующих ударил его головой в лицо. Немного придя в себя, настойчивый собеседник все же решил добиться ответа. Это разозлило его собеседника, и он избил мужчину до потери сознания.

Гости свадьбы вызвали скорую помощь. Мужчину госпитализировали, однако через несколько дней он скончался от полученных травм он скончался в больнице.

Теперь категоричному кузбассовцу грозит до 15 лет лишения свободы. Отмечается, что свою вину он не признал и со следствием не сотрудничал.