В Кемерове пожар полностью уничтожил кафе

В 3:00 11 декабря на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в кафе «Очаг» на Ноябрьской улице.

Как рассказали в ГУ МЧС Кузбасса, на момент прибытия первого подразделения, в кирпичном двухэтажном здании горело внутри. Также горела пристройка к кафе.

К ликвидации пожара привлекались 37 человек и 10 единиц спецтехники. Полностью потушить пламя спасателям удалось в 4:16.

«В результате пожара на первом этаже обгорело помещение на всей площади, сгорело межэтажное деревянное перекрытие, а на втором этаже обгорели стены на всей площади и деревянная обрешётка крыши. Кроме того, обгорела крыша пристройки», - рассказали о последствиях в ведомстве.

Площадь пожара составила около 250 «квадратов». В результате происшествия никто не пострадал.

Предварительно установлено, что возгорание произошло из-за нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования.

Фото: vk.com/«Инцидент Кемерово».