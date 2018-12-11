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Тройное ДТП на Кузбасском мосту в Кемерове (видео)

11 декабря 2018 в 12:40

11 декабря в Кемерове на Кузбасском мосту произошло серьезное ДТП с участием трех автомобилей.

Из-за аварии на этом участке дороги образовалась пробка. На месте работали сотрудники МЧС России и скорой помощи.

«К ликвидации последствий ДТП от ведомства привлекались четыре человека и одна единица техники. Спасатели отключили аккумуляторы транспортных средств», – в ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Судя пор кадрам, машины получили значительные повреждения. Информация о пострадавших уточняется.

 

Фото: vk.com / «Регион-42 Кемерово».


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