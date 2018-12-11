Школьницы из Киселевска обокрали собутыльника

По версии следствия, 16-ти и 14-летние девушки отдыхали вместе с тремя мужчинами. Организовал застолье киселевчанин, который вскоре и стал жертвой школьниц. Мужчина по ошибке получил от работодателя крупную сумму на счёт и решил отметить это событие с друзьями.

«Когда у компании закончился алкоголь, потерпевший передал школьницам свою банковскую карту с пин-кодом и отправил их за добавкой. В магазине девушки увидели, сколько денег на счете их знакомого, и не смогли устоять перед соблазном. Они вернулись из магазина с алкоголем, вернули карту владельцу, но после того, как он опьянел, украли ее и поспешили скрыться», - рассказали в Следственном отделе по Киселёвску.

Примечательно, что девушки не стали снимать деньги сразу. Решив запутать следы, они перевели средства в размере около 50 000 рублей на счёт ещё одной своей знакомой и только после этого обналичили деньги.

Однако уловка не сработала. Потерпевший обратился в полицию, и школьниц задержали по горячим следам. В настоящее время уголовное дело передано прокурору.