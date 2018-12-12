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Кузассовцы обеспокоены судьбой собаки, подаренной губернатором Агафье Лыковой

12 декабря 2018 в 10:23

 

Во вторник, 11 декабря, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев навестил в тайге Агафью Лыкову.

Глава Кузбасса привез отшельнице из Хакассии запас продуктов, а также корма и сено для животных. Он отметил, что хотя Лыкова территориально и живет в Хакасии, в Кемеровской области ее давно считают своей.

«Агафья Карповна - уникальный человек, сильный, но одну ее не оставим, поможем! В избе холодно — пар изо рта валит, нужно вставить хорошие окна. Еще корм для коз кончился, привезли», - добавил Цивилев.

Кроме того, делегация подарила Агафье щенка. Предполагается, что с новым другом отшельнице будет не так скучно, а когда малыш подрастет, то станет охранять заимку.

«Чтобы не скучно одной было, подарили щенка. Не того, чью хозяйку искали в сентябре, но тоже ласковый, вдвоем веселее будет», — отметил Сергей Цивилев.

Однако, несмотря на мороз, пустить собаку в дом отшельница сначала отказалась, так как «там иконы и святые книги». В итоге с временным местом жительства собаки вроде бы определились, но пользователей соцсетей заявление Агафьи насторожило. Многие считают, что щенок может не выдержать суровых условий сибирской тайги. А некоторые высказали опасение, что малыша съест тот самый медведь, который в последнее время зачастил в гости к отшельнице.

Примечательно, что большинство кузбассовцев поддержали инициативу губернатора продолжить помогать Агафье Лыковой.

 

Фото: vk.com/ Серегй Цивилев.

 


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