Пожарные спасли из горящей пятиэтажки в Кемерове пять человек

ЧП произошло вечером 11 декабря в одном из домов на улице Терешковой.

Как сообщили очевидцы, хозяйка квартиры, где произошло возгорание, сама вышла на улицу.

«По оперативным данным, пожар был на четвёртом этаже, уже ликвидирован. Спасатели вывели на улицу пять человек с пятого этажа», — рассказали в ГУ МЧС РФ по Кемеровской области.

На месте работали несколько отделений пожарной охраны, 30 человек личного состава. По предварительным данным, в результате пожара обгорели телевизор, стена квартиры и оконный блок, площадь пожара составила четыре «квадрата».

Людей в горящей квартире не было, в результате ЧП никто не пострадал. В настоящее время специалисты устанавливают причину случившегося.