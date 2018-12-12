Известные кузбассовцы попросили губернатора не устанавливать памятник в бору

Напомним, скульптуру святой Варвары планируют установить на месте Поклонного креста в Сосновом бору Кемерова. 12 декабря Сергею Цивилеву направлено открытое письмо с просьбой не устанавливать скульптуру на этом месте.

«На протяжении столетней истории г. Щегловска и г. Кемерово горожане бережно охраняли этот уникальный уголок живой природы», - говорится в письме.

Архитекторы, которые вошли в инициативную группу, считают, что установка 24-метрового монумента (высота 8-этажного дома) нарушит исторически сложившийся архитектурный ландшафт правового берега. Также в состав инициативной группы, направившей письмо, вошли экологи, профессор, доктор исторических наук Александр Коновалов, историк и краевед Владимир Сухацкий, поэт Сергей Донбай, а также заслуженный мастер спорта России, многократная чемпионка и рекордсменка мира и Европы Василиса Кравчук и заслуженный тренер России Людмила Кравчук.

При этом авторы письма считают, что логичнее было бы возвести монумент на Горелой горе, возле которой Михайло Волков в 1721 году открыл месторождение кузнецкого каменного угля.