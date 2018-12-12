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Власти Кузбасса пообещали улучшить качество бесплатной медпомощи

12 декабря 2018 в 16:24

Совет народных депутатов Кемеровской области принял закон «Об утверждении территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

Согласно документу, в 2019 году на программу выделят более 48,2 млрд рублей, что на 4 млрд рублей больше, чем в текущем периоде.

«Из этих средств на амбулаторное и стационарное звено планируется выделить на 1 млрд рублей больше, чем в прошлом году», – пояснили в пресс-службе СНДКО.

Отмечается, что приоритет будет отдаваться на развитие онкологической помощи. Для этого дополнительно будут выделяться 3,6 млрд рублей.


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