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В кузбасской школе обнаружили радиоактивное излучение

13 декабря 2018 в 10:01

Радиоактивное излучение обнаружили в «Магистральной средней общеобразовательной школе», которая находится в посёлке Верх-Падунский Топкинского района. Нарушения требований санитарного законодательства выявили сотрудники кузбасского управления Роспотребнадзора.

«Нарушения выражались в превышении содержания эквивалентной равновесной объёмной активности радона в воздухе помещений спортивного зала, кабинета информатики, кабинета 4 класса», – рассказали в ведомстве.

В итоге в отношении образовательного учреждения составили протокол об административном правонарушении. Суд назначил наказание в виде административного приостановления эксплуатации помещений спортивного зала, кабинета информатики и кабинета 4 класса сроком на 90 суток. За это время школа должна исправить все недочёты.


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