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Водителя, переехавшего девочку на погрузчике, проверили на алкоголь

13 декабря 2018 в 11:11

Трагедия произошла 7 декабря в Междуреченске.

Как рассказали в СУ СК РФ по Кемеровской области, водителя погрузчика, который насмерть задавил семилетнюю девочку возле горки, проверили на алкоголь и наркотики. Освидетельствование показало, что водитель в момент происшествия был трезвым.

«Эксперты установили, что он не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения», – сообщили в ведомстве.

Напомним, 7 декабря в Междуреченске ребёнок скатился с горки и попал под колёса снегоуборочной техники. Девочка погибла на месте. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.


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