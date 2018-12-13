Водителя, переехавшего девочку на погрузчике, проверили на алкоголь

Трагедия произошла 7 декабря в Междуреченске.

Как рассказали в СУ СК РФ по Кемеровской области, водителя погрузчика, который насмерть задавил семилетнюю девочку возле горки, проверили на алкоголь и наркотики. Освидетельствование показало, что водитель в момент происшествия был трезвым.

«Эксперты установили, что он не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения», – сообщили в ведомстве.

Напомним, 7 декабря в Междуреченске ребёнок скатился с горки и попал под колёса снегоуборочной техники. Девочка погибла на месте. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.