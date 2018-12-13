Кемеровчане хранили партию героина в компостной куче

Двоих мужчин 59-ти и 26-ти лет задержали по подозрению в распространении героина во время контрольной закупки. Наркотики они продавали в завокзальной части города.

В ходе операции стражи порядка внимательно осмотрели территорию дома и обнаружили возле компостной ямы тайник с наркотиками – зарытую в землю банку с запрещённым веществом. В общей сложности у мужчин изъяли более 15 граммов героина.

«При обыске на территории дома 59-летнего кемеровчанина сотрудники ОКОН обнаружили тайник с 11-ю свертками с героином, готовыми к реализации. По оперативной информации, у кемеровчанина имелась более крупная партия наркотика», — рассказали в ЛУ МВД РФ по Кемеровской области.

Суд назначил старшему из задержанных наказание в виде восьми лет лишения свободы, - младшему – пять в колонии строгого режима.

Фото: ЛУ МВД РФ по Кемеровской области.