В Анжеро-Судженске мужчина напал на продавца магазина с топором

Мужчина в маске зашел в магазин и, достав топор, потребовал от продавца отдать ему выручку.

«Испуганная женщина смогла выбежать из-за прилавка и покинуть торговый зал. Нападавший забрал из кассы восемь тысяч рублей, схватил несколько пачек сигарет и скрылся, на выходе разбив топором стекло входной двери», — сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

После сообщения в дежурную часть о нападении на продуктовый магазин на место выехала следственно-оперативная группа, а ориентировка на подозреваемого была передана всем экипажам полиции. Рецидивиста задержали полицейские по горячим следам.

Преступником оказался ранее неоднократно судимый 24-летний местный житель. До задержания он успел закопать в снегу маску, топор и куртку. Позже полицейские обнаружили и изъяли вещественные доказательства. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Фото: ГУ МВД по КО.