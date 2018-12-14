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В Кузбассе автобус переехал женщину

14 декабря 2018 в 10:02

ЧП произошло в 13 декабря в Новокузнецке. Очевидцы случившегося отметили, что женщина переходила дорогу в неположенном месте.

«Автобус №5 сбил женщину, которая переходила дорогу в неположенном для перехода месте», — сообщили свидетели аварии.

Кузбассовцы также отметили, что женщина осталась жива.

В Новокузнецке автобус сбил женщину. Кадрами, на которых видно, что жительница Кузбасса лежит под колёсами транспорта, опубликовали в социальных сетях.

 

 

Фото: vk.com/ «ДТП Новокузнецка».


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