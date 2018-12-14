Кузбассовец заманил 11-летнюю девочку и изнасиловал её

По версии следствия, весной 2018 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения, под предлогом посмотреть котёнка, пригласил к себе 11-летнюю девочку, которая жила по соседству в общежитии.

Потерпевшая знала мужчину, так как раньше он жил с её тётей, поэтому не заподозрила обмана и пошла в гости.

«В комнате злоумышленник запугал девочку, несколько раз ударив, и совершил в отношении нее насильственное преступление сексуального характера. После чего потерпевшая убежала домой и рассказала о произошедшем родителям, которые вызвали скорую и полицию», — рассказали в СУ СК РФ по Кемеровской области.

Насильника задержали в его комнате. Выяснилось, что 29-летний мужчина был ранее судим. Психолого-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым. Он сотрудничал со следствием и полностью признал свою вину. Уголовное дело в отношении него передано в суд.