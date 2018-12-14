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Новокузнечанка под колёсами автобуса: подробности ДТП

14 декабря 2018 в 13:16

В ГИБДД по Кемеровской области рассказали подробности ДТП с автобусом и женщиной.

Напомним, авария произошла в 16:50 в четверг, 13 декабря. 62-летняя новокузнечанка пыталась перебежать дорогу вне пешеходного перехода и угодила под колёса общественного транспорта.

«Предварительно установлено, что потерпевшая пересекала проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате водитель автобуса её переехал», - подтвердили в ГИБДД Кузбасса.

Пенсионерку госпитализировали в больницу с различными травмами, сейчас она находится на стационарном лечении.


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