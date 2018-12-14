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В Кемерове открыли областной суд и начали строить кассационный

14 декабря 2018 в 15:54

14 декабря прошло открытие здание Кемеровского областного суда. Пятиэтажное строение находится в столице Кузбасса рядом с пересечением Химиков и Волгоградской. Его возведение здания началось 5 декабря 2015 года.

Сегодня же на площадке, где расположится здание Восьмого кассационного суда, забили первую сваю. Здание возведут на Притомском проспекте. Строение будет 9-этажным, его общая площадь составит 26 625 кв. м. Строительство планируют завершить в четвёртом квартале 2020 года.

Согласно проекту, всего в здании будет 42 зала заседаний, зал президиума суда на 200 мест, конференц-зал на 500 мест, 298 рабочих кабинетов и помещений, а также 5 залов совещаний.

В обоих мероприятиях принял участие губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

 

Фото: администрация Кемеровской области.


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