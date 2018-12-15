В Кемерове лоб в лоб столкнулись такси и легковушка

ДТП произошло напротив дома №14 на бульваре Строителей. Фото аварии выложили в соцсети очевидцы случившегося.

«Скорее всего не уступили друг другу дорогу. Да и вообще, именно по этому адресу постоянно наблюдается нахальство водителей, которые в свою очередь не останавливаются на светофоре», - цитируют местные СМИ одного из свидетелей ДТП.

На месте аварии работали сотрудники ГИБДД. Информации о пострадавших нет.

Фото: vk.com/ «Инцидент Кемерово».