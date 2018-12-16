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Авария на кузбасской трассе: есть погибший

16 декабря 2018 в 12:39

ДТП произошло 16 декабря. На участке трассы Кемерово-Анжеро-Судженск столкнулись два легковых автомобиля.

Как сообщили очевидцы, в одной из машин был ребёнок, которого с травмами доставили в больницу Берёзовского. Один из взрослых участников аварии скончался.

«Пока известно, что в результате ДТП погиб один человек», — сообщили в ГИБДД Кузбасса.

Транспортные средства перегородили проезжую часть. В результате на дороге образовалась серьёзная пробка. На месте происшествия работают правоохранительные органы.

 

Фото: vk.com/ «Регион-42 Кемерово».


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