Авария на кузбасской трассе: есть погибший

ДТП произошло 16 декабря. На участке трассы Кемерово-Анжеро-Судженск столкнулись два легковых автомобиля.

Как сообщили очевидцы, в одной из машин был ребёнок, которого с травмами доставили в больницу Берёзовского. Один из взрослых участников аварии скончался.

«Пока известно, что в результате ДТП погиб один человек», — сообщили в ГИБДД Кузбасса.

Транспортные средства перегородили проезжую часть. В результате на дороге образовалась серьёзная пробка. На месте происшествия работают правоохранительные органы.

Фото: vk.com/ «Регион-42 Кемерово».