Подробности смертельного ДТП на кузбасской трассе

Серьёзная авария произошла в 9:16 на 7 км трассы Кемерово – Анжеро-Судженск. Здесь столкнулись Toyota Corolla Fielder и Land Rover Freelander.

В ГИБДД Кузбасса рассказали подробности произошедшего. По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota, который двигался со стороны Кемерова, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, после чего произошло столкновение.

«В результате столкновения 60-летний водитель Toyota погиб. Его пассажир 14 лет был доставлен в больницу с серьёзными травмами», - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД Кузбасса.

Сотрудники полиции выясняют, почему автомобилист не справился с управлением и другие обстоятельства аварии.

Фото: vk.com/ «Регион-42 Кемерово».