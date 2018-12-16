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Подробности смертельного ДТП на кузбасской трассе

16 декабря 2018 в 16:47

Серьёзная авария произошла в 9:16 на 7 км трассы Кемерово – Анжеро-Судженск. Здесь столкнулись Toyota Corolla Fielder и Land Rover Freelander.

В ГИБДД Кузбасса рассказали подробности произошедшего. По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota, который двигался со стороны Кемерова, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, после чего произошло столкновение.

«В результате столкновения 60-летний водитель Toyota погиб. Его пассажир 14 лет был доставлен в больницу с серьёзными травмами», - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД Кузбасса.

Сотрудники полиции выясняют, почему автомобилист не справился с управлением и другие обстоятельства аварии.

 

Фото: vk.com/ «Регион-42 Кемерово».


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