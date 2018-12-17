Пьяный кемеровчанин избил водителя маршрутки

В Кемерове пьяный мужчина напал на водителя маршрутки. Водитель остановил транспорт и нетрезвого пассажира вывели из салона, однако он не успокоился и начал кидаться на прохожих.

По словам очевидцев, несколько человек заступились за водителя, а позже скрутили дебошира и замотали руки скотчем. Уже в таком виде он дожидался сотрудников полиции.

Известно, что инцидент произошёл в маршрутном такси №4 на проспекте Ленина в районе ТРК «Променад-1». Видео задержания мужчины прохожими появилось в Сети.

Фото: youtube.com / Yar K.