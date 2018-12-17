В Шерегеше из горящего дома спасли десятки жителей

Пожар произошел ночью 17 декабря в посёлке Шерегеш на улице Советской. Около 5 утра здесь загорелся многоквартирный двухэтажный жилой дом.

Как сообщили в ГУ МЧС РФ по Кемеровской области, на момент прибытия первого подразделения МЧС из-под крыши дома шёл дым.

«По лестничным маршам эвакуировались 36 человек, часть из них на улицу вывели спасатели. Среди спасённых 10 детей. В результате пожара обгорело 50 «квадратов» обрешётки крыши дома», — рассказали в ведомстве.

Полностью потушить пожар удалось в 5:59. К ликвидации ЧП привлекались девять человек и четыре единицы спецтехники.

Предварительно установлено, что возгорание произошло из-за нарушений правил эксплуатации электрооборудования.