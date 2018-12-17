СК: Житель Пермяков задохнулся, пока ремонтировал машину

Напомним, инцидент произошёл в селе Пермяки Беловского района. Кузбассовец погиб в собственной машине в гараже.

В Следственном комитете рассказали подробности случившегося.

«Предварительно установлено, что кузбассовец находился в гараже, ремонтировал свою машину. Автомобиль был заведён. Тело 43-летнего мужчины впоследствии обнаружила его супруга», – рассказали в СУ СК РФ по Кемеровской области.

В настоящее время правоохранители проводят доследственную проверку.