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СК: Житель Пермяков задохнулся, пока ремонтировал машину

17 декабря 2018 в 13:58

Напомним, инцидент произошёл в селе Пермяки Беловского района. Кузбассовец погиб в собственной машине в гараже.

В Следственном комитете рассказали подробности случившегося.

«Предварительно установлено, что кузбассовец находился в гараже, ремонтировал свою машину. Автомобиль был заведён. Тело 43-летнего мужчины впоследствии обнаружила его супруга», – рассказали в СУ СК РФ по Кемеровской области.

В настоящее время правоохранители проводят доследственную проверку.


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