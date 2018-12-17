В Белове мужчине автобусом оторвало полруки

Водитель автобуса совершил наезд на пешехода, в результате аварии мужчина серьезно травмировал руку. Инцидент произошел в воскресенье, 16 декабря, в Белове в 17:00 на улице Пушкина.

По предварительной информации, авария произошла по вине пешехода, он находился на проезжей части без цели её перехода. К тому же, пострадавший в момент аварии был пьян

«Он упал в районе правого заднего колеса автобуса, в результате чего его рука оказалась между колесом и брызгозащитным фартуком. Прибывшие на место ДТП медики диагностировали у мужчины неполную травматическую ампутацию верхней конечности на уровне локтевого сустава», — рассказали в ГИБДД по Кемеровской области.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются.