В Топкинском районе фура протаранила легковушку, погибли двое

Смертельная авария произошла 16 декабря на 217 км трассы Р-255 «Сибирь».

В Топкинском районе Кемеровской области фура DAF из Смоленска выехала на встречку и столкнулась с Nissan Primera. В результате ДТП погибли оба пассажира легкового автомобиля.

«Водитель с травмами различной степени тяжести был доставлен в медицинское учреждение», – сообщили ГУ МВД России по Кемеровской области.

По факту аварии правоохранители уже возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».