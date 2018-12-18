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В Новокузнецке иномарка влетела в автобус, есть погибший и пострадавший

18 декабря 2018 в 10:25

Серьёзная авария произошла вечером 17 декабря на въезде на Запсибовский мост. В 22:40 на проспекте Строителей Toyota Corolla Fielder въехала в автобус ПАЗ.

«Водитель автомобиля Toyota, двигаясь со стороны улицы Ноградская в сторону шоссе Заводского, не учёл дорожные условия, при возникновении опасности не принял меры по снижению скорости вплоть до остановки, не справился с управлением и выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автобусом ПАЗ», — рассказали в ГИБДД Кузбасса.

В результате ДТП смертельно травмировался 38-летний водитель легковушки. Его доставили в больницу, где он скончался. Его 33-летний пассажир получил травмы, его направили на амбулаторное лечение.

Водитель и пассажиры автобуса не пострадали.

Фото, видео: vk.com/ "ДТП Новокузнецка".


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