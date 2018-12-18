Погибшую в «Зимней вишне» учительницу назвали человеком года

В списке выдающихся людей 2018 года по версии журнала «Русский репортёр» оказались 100 человек.

Рейтинг составлялся на основе общественной деятельности, в него попали благотворители, общественные деятели, просветители. Отмечается, что создателей списка не интересовали влияние власти, должности, звания и репутация - только человеческие поступки.

Так, выдающимся человеком 2018 года стала учительница из Кемерова, которая спасла детей во время пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня».

Татьяна Дарсалия спасла многих детей из горящего кинозала во время трагедии в торговом центре. В тот день она пошла с дочерью и подругой в кино. Когда начался пожар женщина отправила дочь вниз, а сама осталась выводить детей из кинозала.

Фото: соцсети.