В Кузбассе горит рынок

18 декабря в Мысках загорелось здание рынка. Очевидцы рассказали, что работникам рынка пришлось эвакуироваться и спасать товар.
«Я забежал в наш отдел, схватил всё, что мог вынести, и вышел на улицу. Когда стало понятно, что сильный пожар неизбежен, пошёл помогать соседним отделам спасать товар», – цитируют СМИ свидетеля одного из эвакуировавшихся.
По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Кемеровской области, на месте работают 14 спасателей и пять единиц техники.
«По предварительным данным, людей в здании нет, они вышли самостоятельно до прибытия пожарных. На месте работают несколько отделений пожарной охраны», – рассказали в ведомстве.
Предположительно, виной возгорания стали ремонтные работы на крыше. Свидетели рассказали, что рабочие ремонтировали крышу строения и использовали горелку, не соблюдая правила пожарной безопасности.
Фото, видео: vk.com / «Подслушано Мыски».
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