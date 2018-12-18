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В Кемерове на детском утреннике умер Дед Мороз

18 декабря 2018 в 15:45

18 декабря в соцсети «ВКонтакте» очевидцы сообщили, что в Кемерове на утреннике в детском саду умер Дед Мороз. По словам свидетелей, ЧП произошло в детском саду на проспекте Московском. Мужчине внезапно стало плохо плохо.

«Вызвали скорую помощь, он скончался в машине медиков по пути в больницу», — сообщают местные СМИ со ссылкой на осведомленный источник.

В настоящее время эксперты устанавливают точную причину и обстоятельства смерти кузбассовца.


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