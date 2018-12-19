Умершим Дедом Морозом оказался артист Музыкального театра Валерий Титенко (видео)

Во вторник, 18 декабря, на детском утреннике умер актер Музыкального театра Кузбасса Валерий Титенко. Актер исполнял роль Деда Мороза и внезапно ему стало плохо.

Сотрудники образовательного учреждения вызвали скорую помощь, но когда медики везли пациента в больницу, мужчина умер. Обстоятельства смерти и причину выясняют правоохранительные органы.

Случившееся прокомментировали в театре, где он служил. Как рассказали коллеги актера, в последние годы Титенко перенёс сложную операцию на сердце. Однако в последнее время не жаловался на какие-либо проблемы со здоровьем.

«Сегодня у Валерия Федоровича был выходной в театре, видимо, он решил немного подработать на детском утреннике», — сообщили в театре.

В последнее время Валерий Титенко поучаствовал в премьере одного спектакля, который недавно был показан в музыкальном театре и готовился к другому. До своего 68-летия Титенко не дожил несколько дней.

Валерий Титенко долгие годы работал в Музыкальном театре. Ему было присвоено звание аслуженного артиста России и он же стал первым в Кузбассе лауреатом премии имени Боброва. За плечами артиста множество прекрасно исполненных ролей в различных спектаклях. Он любим несколькими поколениями зрителей.

Прощание с артистом пройдет 20 декабря в 11.00 до 12 часов в ритуальном зале на улице Баумана, 2.

Telegram-канал Life опубликовал видео с детского утренника, на котором сегодня утром, 18 декабря, умер Дед Мороз. Видео прислали родители, которые снимали утренник.