Пожар на кузбасском рынке тушили несколько часов

Напомним, около 12:30 18 декабря в Мысках загорелся рынок. Напомним, по словам очевидцев, пожар произошёл из-за рабочих, которые ремонтировали крышу строения.

По сведения ГУ МЧС России по Кемеровской области, общая площадь пожара составила 600 кв. м.

«Пожар был локализован в 14:58, а потушен в 16:20. На месте работали более 40 человек и 9 единиц техники, были привлечены пожарно-спасательные гарнизоны из других городов. Причина случившегося устанавливается», – пояснили в ведомстве.

Видео сильного пожара появилось накануне в Сети.

Фото, видео: vk.com / «Подслушано Мыски».