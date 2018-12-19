Кемеровчанин выпрыгнул из окна и не травмировался (видео)

Прыжок горожанина из окна третьего этажа сняли на видео свидетели и выложили с Сеть. На кадрах видно, как мужчина что-то выпивает из бутылки, откидывает ее в сторону и прыгает из окна в сугроб.

По словам очевидцев, мужчина не травмировался.

«Сигналов об этом происшествии в правоохранительные органы и сотрудникам скорой помощи по данному факту не поступало», - сообщают местные СМИ со ссылкой осведомлённый источник.

Пользователи соцсетей предположили, что таким отчаянным способом кемеровчанин пытался развеять зимнюю скуку.

Фото, видео: vk.com / «Пусть говорят Кемерово».