На кузбасской трассе полыхал автобус (видео)

Утром 19 декабря на дороге в Топках загорелся пассажирский автобус. Сигнал о ЧП поступил на пульт дежурного МЧС в 8:55.

Как рассказали в ГУ МЧС РФ по Кемеровской области, на момент прибытия первого подразделения МЧС автобус горел открытым пламенем.

«В результате пожара салон пассажирского транспорта полностью выгорел. В момент возгорания в автобусе был только водитель, который успел спастись», — рассказали в ведомстве.

К ликвидации ЧП привлекались две единицы спецтехники и шесть человек. Причина возгорания устанавливается.

Фото, видео: vk.com/«Инцидент Кемерово».