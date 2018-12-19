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На кузбасской трассе полыхал автобус (видео)

19 декабря 2018 в 13:04

Утром 19 декабря на дороге в Топках загорелся пассажирский автобус. Сигнал о ЧП поступил на пульт дежурного МЧС в 8:55.

Как рассказали в ГУ МЧС РФ по Кемеровской области, на момент прибытия первого подразделения МЧС автобус горел открытым пламенем.

«В результате пожара салон пассажирского транспорта полностью выгорел. В момент возгорания в автобусе был только водитель, который успел спастись», — рассказали в ведомстве.

К ликвидации ЧП привлекались две единицы спецтехники и шесть человек. Причина возгорания устанавливается.

 

Фото, видео: vk.com/«Инцидент Кемерово».


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