Массовое ДТП с автобусом: есть пострадавшие

В 7:15 в среду, 19 декабря, недалеко от села Мазурово на выезде из Кемерова столкнулись Renault Logan, Subaru Legacy, Geely и рейсовый автобус, следовавший по маршруту «Кемерово – Мазурово».

Как рассказали в ГУ МЧС Кузбасса, помимо сотрудников ГИБДД на место выезжали бригада скорой помощи и спасатели. Сотрудники МЧС отключили аккумуляторы транспортных средств, провели сбор информации и оказали первую помощь пострадавшим. По словам очевидцев, специалистам пришлось разрезать один из автомобилей, чтобы достать травмированного человека.

«Предварительно установлено, что водитель Renault не справился с управлением и совершил выезд на полосу встречного движения, где произошло ДТП. В результате он, а также водитель Subaru получили травмы различной степени тяжести», — рассказали сообщили ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Фото: vk.com/«Регион 42».