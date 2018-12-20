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Житель Юрги жестоко избил сотрудницу ТЦ на глазах покупателей

20 декабря 2018 в 09:24

Сигнал «тревога» правоохранители получили из торгового центра, который находится на проспекте Победы.

«Посетители продуктового магазина рассказали, что неизвестный сначала скандалил с сотрудницей соседнего табачного павильона, а потом повалил её на пол и стал наносить удары ногами по телу и голове», - рассказали в Росгвардии.

Злоумышленника задержали на месте. Им 33-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения. Горожанин пояснил, что потерпевшая - его сожительница, с которой он пришёл «поговорить».

47-летнюю женщину госпитализировали.


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