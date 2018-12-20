В Кемерове объединят ещё две больницы

Как сообщили в администрации Кемеровской области, в столице Кузбасса планируют объединить ещё две больницы – №4 и №13.

В связи с этим сегодня, 19 декабря, в должность главврача больницы №13 вступил действующий главврач больницы №4 Алексей Климкин.

По его словам, к больнице №13 теперь присоединяется большая госпитальная база на 250 коек, амбулаторно-поликлиническая служба, служба функциональной диагностики, также будет пересмотрена маршрутизация пациентов.

Алексей Климкин заверил, что в связи с укрупнением условия оказания медицинской помощи будут только расти. Он также отметил, что все изменения, связанные с объединением двух кемеровских медучреждений, положительно скажутся на качестве медпомощи жителям районов Южный и Ягуновский.