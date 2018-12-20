Блог с тобой ›› Новости ›› Две смерти подряд на шахтах в Кузбассе: погибли...

Две смерти подряд на шахтах в Кузбассе: погибли рабочие

20 декабря 2018 в 12:58

Вчера, 19 декабря, на кузбасской шахте «Южная» произошёл погиб рабочий. Как рассказали в СУ СК РФ по Кемеровской области, подземный электрослесарь выполнял работы в вентиляционном штреке на ленточном конвейере.

«По предварительным данным, 52-летнего мужчину затянуло в механизм конвейера. От полученных травм он скончался на месте. По данному факту проводится доследственная проверка», – сообщили в ведомстве.

Ранее, 18 декабря на шахте «Ерунаковская-8» погиб монтажник. Во время проведения работ произошёл обрыв крепежа монтажного блока, в результате чего блок ударил монтажника. Полученные травмы оказались смертельными.

 


Читайте также

Content
В Прокопьевске автокран смял крышу трамвая
Content
Житель Юрги жестоко избил сотрудницу ТЦ на глазах покупателей
Content inx960x640
В Кемерове объединят ещё две больницы
Content 26162630.239070.2742
Кровавая расправа в кемеровской шведской семье: один муж убил другого

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?