Две смерти подряд на шахтах в Кузбассе: погибли рабочие

Вчера, 19 декабря, на кузбасской шахте «Южная» произошёл погиб рабочий. Как рассказали в СУ СК РФ по Кемеровской области, подземный электрослесарь выполнял работы в вентиляционном штреке на ленточном конвейере.

«По предварительным данным, 52-летнего мужчину затянуло в механизм конвейера. От полученных травм он скончался на месте. По данному факту проводится доследственная проверка», – сообщили в ведомстве.

Ранее, 18 декабря на шахте «Ерунаковская-8» погиб монтажник. Во время проведения работ произошёл обрыв крепежа монтажного блока, в результате чего блок ударил монтажника. Полученные травмы оказались смертельными.