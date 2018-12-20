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Кровавая расправа в кемеровской шведской семье: один муж убил другого

20 декабря 2018 в 16:08

Обвиняемый проживал в квартире с малолетней дочерью, женой и мужчиной, которой состоял с ней в интимной связи.

Как рассказали в СО по Рудничному району Кемерова регионального СУ СК РФ, кемеровчанин неоднократно угрожал своей жене и ее любовнику физической расправой.

«В мае ночью обвиняемый, находясь в квартире, в очередной раз увидел свою жену и потерпевшего спящих вместе. Его это разозлило, после чего он нанёс кухонным ножом потерпевшему удар ножом в область живота», – сообщили в ведомстве.

В результате мужчина скончался на месте происшествия. После этого кузбассовец ушёл к старшей дочери жены и рассказал ей о преступлении.

Отмечается, что обвиняемый является инвалидом 1 группы. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности.


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