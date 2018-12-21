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В Кузбассе в подвале дома нашли труп

21 декабря 2018 в 09:56

Днём 20 декабря в подвале многоквартирного жилого дома по улице Юргинская в Ленинске-Кузнецком было обнаружено тело человека.

Труп нашли сотрудники управляющей компании. Предварительно, он умер своей смертью.

«Это мужчина, предположительно, без определённого места жительства, говорили, что умер сам», — сообщают местные СМИ со ссылкой на осведомленный источник.

В настоящее время правоохранители устанавливают личность мужчины, причину и обстоятельства его смерти.


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