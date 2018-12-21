В Кузбассе в подвале дома нашли труп

Днём 20 декабря в подвале многоквартирного жилого дома по улице Юргинская в Ленинске-Кузнецком было обнаружено тело человека.
Труп нашли сотрудники управляющей компании. Предварительно, он умер своей смертью.
«Это мужчина, предположительно, без определённого места жительства, говорили, что умер сам», — сообщают местные СМИ со ссылкой на осведомленный источник.
В настоящее время правоохранители устанавливают личность мужчины, причину и обстоятельства его смерти.
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