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Депутаты единогласно утвердили новое название Кемеровской области

21 декабря 2018 в 12:02

21 декабря на 9-й сессии Совета народных депутатов Кемеровской области депутаты рассмотрели проект регионального закона «О внесении поправок в Устав Кемеровской области», который предполагает законодательно закрепить название «Кузбасс» за регионом.

После внесения предложения в Совет поступило более 2,6 тысяч обращений от кузбасских организаций, которые согласились с инициативой. В результате депутаты единогласно приняли законопроект в первом чтении.

 «Эта инициатива вступит в силу только после внесения изменений в Конституцию Российской Федерации. Нам предстоит непростой путь, чтобы дойти до этого», – прокомментировал решение СНДКО губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.


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