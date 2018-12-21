В крупном пожаре в Кузбассе погибли десятки домашних животных

Крупный пожар произошел рано утром 21 декабря в посёлке Красинск Новокузнецкого района. Сигнал о возгорании на улице Центральной на пульт диспетчера МЧС поступил в 4:44. По информации в ГУ МЧС РФ по Кемеровской области, на момент прибытия первого подразделения МЧС стайка с домашними животными горела открытым пламенем.

«В пожаре погибли четыре коровы, три поросёнка и 25 кур. Среди людей жертв нет. Площадь пожара составила 50 квадратных метров», — рассказали о последствиях ЧП в ведомстве.

Предварительно установлено, что возгорание произошло из-за нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования.