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В крупном пожаре в Кузбассе погибли десятки домашних животных

21 декабря 2018 в 13:25

Крупный пожар произошел рано утром 21 декабря в посёлке Красинск Новокузнецкого района. Сигнал о возгорании на улице Центральной на пульт диспетчера МЧС поступил в 4:44. По информации в ГУ МЧС РФ по Кемеровской области, на момент прибытия первого подразделения МЧС стайка с домашними животными горела открытым пламенем.

«В пожаре погибли четыре коровы, три поросёнка и 25 кур. Среди людей жертв нет. Площадь пожара составила 50 квадратных метров», — рассказали о последствиях ЧП в ведомстве.

Предварительно установлено, что возгорание произошло из-за нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования.


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