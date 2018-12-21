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В кемеровском трамвае пассажир потерял сознание и остановил движение

21 декабря 2018 в 14:45

Как рассказали в «Кемеровской электротранспортной компании» (КЭТК), пассажиру одного из трамваев стало плохо, он по

терял сознание.

«Так как он был в салоне, то, с юридической точки зрения, произошло ДТП. Поэтому движение трамваев было остановлено, на место приехали сотрудники ГИБДД и скорой помощи», – пояснил руководитель пресс-службы КЭТК Максим Гончаренко.

Впоследствии пассажир пришёл в себя, он не вспомнил, что случилось. Простой трамваев составил более 20 минут.

 

Фото: vk.com / «Инцидент Кемерово».


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