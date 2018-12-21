Улицы Кемерова патрулировал Дед Мороз

В Кемерове прошёл необычный рейд, которые устроили сотрудники городской ГИБДД. Водителей останавливал полицейский Дед Мороз.

«Дедушка спрашивал у водителей, хорошо ли они вели себя на дороге в уходящем году и призывал к дисциплине в наступающем 2019-м», – рассказали в отделении пропаганды городской Госавтоинспекции.

Вместе с Дедом Морозом о шокирующих последствиях пьяной езды автомобилистами напомнили представители областного наркологического диспансера

Напоследок кемеровские водители получили от Деда Мороза новогодние презенты - мандарины.

Фото: отделение пропаганды БДД ГИБДД Кемерова.