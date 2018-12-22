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В Новокузнецке нашли тело школьника

22 декабря 2018 в 12:03

В субботу, 22 декабря, кузбассовцев попросили помочь найти без вести пропавшего 14-летнего новокузнечанина. Накануне, 21 декабря, в 15:30 мальчик ушел из школы, но домой так и не вернулся.

Сначала мать вместе с родственниками сама пыталась найти подростка, но не смогла и обратилась за помощью к стражам порядка.

Как сообщают местные СМИ, в настоящее время поиски пропавшего прекращены, юноша найден мертвым.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются компетентными органами.


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