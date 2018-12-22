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В Кемерове семья лишилась двух дочерей из-за антисанитарии

22 декабря 2018 в 13:37

Судебные приставы изъяли из семьи двух девочек трёх и семи лет, чьи родители вели асоциальный образ жизни.

«Ранее специалисты уже посещали эту семью и родителям давали шанс исправиться, однако повторная проверка показала, что мать и отец девочек продолжали употреблять спиртные напитки, а в их дома царила антисанитария. В комнате гостевого типа проживали пять человек: две девочки, их родители и бабушка», - рассказали в УФССП РФ по Кемеровской области

В четверг, 20 декабря, приставы ОСП по Ленинскому району г. Кемерово вместе с представителями органа опеки выехали по адресу проживания семьи. Отец и бабушка девочек находились дома. Отмечается, что ни отец, ни бабушка девочек не пытались помешать приставам забрать детей.

В настоящее время обе девочки находятся в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. В дальнейшем их передадут родственникам, которые изъявили желание оформить опекунство над ними.


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