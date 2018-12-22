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СК: Погибший в Новокузнецке ребенок мог замёрзнуть

22 декабря 2018 в 16:49

22 декабря в Новокузнецке нашли тело без вести пропавшего 14-летнего школьника. Ранее за помощью в полицию обратилась местная жительница, которая сообщил, что её сын Павел Кононов не вернулся из школы. По предварительным данным СУ СК РФ по Кемеровской области, тело школьника нашли на улице в снегу.

«Предположительно, он мог замёрзнуть. В настоящее время по факту произошедшего проводится доследственная проверка. Назначена экспертиза, которая покажет точную причину смерти подростка», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что семья, где воспитывался погибший новокузнечанин, характеризуется положительно.


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