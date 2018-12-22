Авария с фурой в Кировском: движение парализовано в обе стороны

Днём 22 декабря в Кемерове на улице Черноморской две фуры полностью перегородили дорогу.

На несколько часов пробка отрезала Кировский район от города. По словам очевидцев, фуру с надписью «огнеопасно» занесло из-за плохо почищенной дороги. Она почти полностью перегородила проезжую часть. Водитель другого грузовика решил объехать цистерну, но тоже застрял.

«Проехать там вообще было невозможно, многие разворачивались в обратную сторону. Кто-то высаживался из маршруток и дальше шёл пешком», — сообщают местные СМИ со ссылкой на очевидцев аварии.

Фото: vk.com/«Интересный Кемерово».