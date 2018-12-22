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Авария с фурой в Кировском: движение парализовано в обе стороны

22 декабря 2018 в 20:17

Днём 22 декабря в Кемерове на улице Черноморской две фуры полностью перегородили дорогу.

На несколько часов пробка отрезала Кировский район от города. По словам очевидцев, фуру с надписью «огнеопасно» занесло из-за плохо почищенной дороги. Она почти полностью перегородила проезжую часть. Водитель другого грузовика решил объехать цистерну, но тоже застрял.

«Проехать там вообще было невозможно, многие разворачивались в обратную сторону. Кто-то высаживался из маршруток и дальше шёл пешком», — сообщают местные СМИ со ссылкой на очевидцев аварии.

 

Фото: vk.com/«Интересный Кемерово».


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